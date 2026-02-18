Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 febbraio 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di fuoco, come piace a te! Marte ti rende determinato, ma anche un po’ impulsivo. Nel lavoro arrivano conferme, soprattutto se hai seminato bene a gennaio. In amore evita discussioni inutili: chi è in coppia deve riscoprire il dialogo, mentre i single potrebbero fare un incontro intrigante nel weekend.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), cielo in ripresa. Dopo qualche incertezza, ora senti il bisogno di stabilità. Sul lavoro serve pazienza: non tutto si risolve subito, ma le basi sono solide. In amore Venere protegge le relazioni sincere. Attenzione solo alla gelosia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, periodo dinamico, pieno di contatti e novità. Mercurio favorisce le comunicazioni: ottimo momento per colloqui, proposte e nuovi progetti. In amore sei affascinante ma incostante; chiarisci cosa vuoi davvero.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste. Hai bisogno di certezze e di affetto autentico. Nel lavoro qualcosa si muove, ma devi lasciarti alle spalle vecchi rancori. In amore è tempo di parlare chiaro.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), grande energia! Il Sole ti sostiene e ti rende protagonista. Opportunità interessanti per chi vuole cambiare ruolo o iniziare qualcosa di nuovo. In amore torna la passione, ma non imporre sempre il tuo punto di vista.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, settimana di riflessione. Sei preciso e attento, ma rischi di essere troppo critico, soprattutto con il partner. Sul lavoro arrivano piccole soddisfazioni. Bene le questioni economiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: settimana di riflessione. Sei preciso e attento, ma rischi di essere troppo critico, soprattutto con il partner.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 FEBBRAIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 febbraio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 18 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 17 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 17 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 17 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 17 febbraio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 16 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 16 al 22 febbraio 2026) per tutti i segni
Ricerca