Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di fuoco, come piace a te! Marte ti rende determinato, ma anche un po’ impulsivo. Nel lavoro arrivano conferme, soprattutto se hai seminato bene a gennaio. In amore evita discussioni inutili: chi è in coppia deve riscoprire il dialogo, mentre i single potrebbero fare un incontro intrigante nel weekend.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), cielo in ripresa. Dopo qualche incertezza, ora senti il bisogno di stabilità. Sul lavoro serve pazienza: non tutto si risolve subito, ma le basi sono solide. In amore Venere protegge le relazioni sincere. Attenzione solo alla gelosia.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo dinamico, pieno di contatti e novità. Mercurio favorisce le comunicazioni: ottimo momento per colloqui, proposte e nuovi progetti. In amore sei affascinante ma incostante; chiarisci cosa vuoi davvero.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste. Hai bisogno di certezze e di affetto autentico. Nel lavoro qualcosa si muove, ma devi lasciarti alle spalle vecchi rancori. In amore è tempo di parlare chiaro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 febbraio 2026), grande energia! Il Sole ti sostiene e ti rende protagonista. Opportunità interessanti per chi vuole cambiare ruolo o iniziare qualcosa di nuovo. In amore torna la passione, ma non imporre sempre il tuo punto di vista.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riflessione. Sei preciso e attento, ma rischi di essere troppo critico, soprattutto con il partner. Sul lavoro arrivano piccole soddisfazioni. Bene le questioni economiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: settimana di riflessione. Sei preciso e attento, ma rischi di essere troppo critico, soprattutto con il partner.