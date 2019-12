Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox vede tanto amore nella vostra vita, grazie a Venere che finalmente positiva vuole donarvi maggiore entusiasmo. Evitate la polemica, non fa bene alla vita di coppia. Anzi, potrebbero arrivare anche notizie entusiasmanti durante la settimana, soprattutto riguardo la professione.

TORO

Cari Toro, state attraversando una fase delicata, l’amore non vi regala grandi sorrisi, anzi, potrebbe essere la causa delle vostre lacrime. Evitate di dare un peso a tutto, dovreste imparare a farvi scivolare di dosso la pesantezza e la malinconia quando non è giustificata. I sentimenti miglioreranno nel corso della settimana, con l’avvicinarsi dell’anno nuovo sarete in grado di concentrarvi su altre priorità, come il lavoro che da tempo non vi regala più lo stesso entusiasmo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata all’insegna della stanchezza, dovete rallentare la corsa o finirete per arrivare stremati al weekend. Certo è che Natale è ormai alle porte, bisogna fare il conto alla rovescia e tenersi ben lontani dalle tentazioni, almeno fino ai giorni rossi del calendario. Ritagliatevi un po’ di tempo per delle elettrizzanti attività fisiche, ma non disdegnate neanche del tempo da dedicare al vostro partner.

CANCRO

Cari amici del Cancro, giornata di alti e bassi, rimane quell’agitazione che ha caratterizzato la scorsa settimana, ma non dovete preoccuparvi troppo, la situazione sta finalmente migliorando e, man mano che si avvicina la fine dell’anno, vedrete che le cose andranno sempre meglio. Ritroverete la voglia di lanciarvi in nuovi progetti, avventure, persino riscoprire la voglia di amare.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi sottolinea il vostro nervosismo, tenetelo sotto controllo o le conseguenze potrebbero essere tragiche. Forse siete costretti a prendere una scelta a livello professionale che potrebbe causare uno sbalzo d’umore, riflettete a lungo prima di concedervi qualche passo falso. Vedrete che la lungimiranza ripagherà con i giusti frutti, è soltanto questione di pazienza.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vedrà per voi alcune soluzioni ai vostri problemi, forse di natura finanziaria? Il denaro, si sa, può trarre in inganno la mente più scaltra, prestate attenzione alle spese nel periodo di Natale, vedrete che già tra qualche settimana potrete ritrovare il sorriso. Ascoltate i consigli di chi vi conosce e vi vuole bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ritrovate l’entusiasmo, anche grazie a Venere che vuole risanare qualche ferita d’amore. Chi ha trascurato il partner negli ultimi tempi riscoprirà la voglia di stare insieme.

