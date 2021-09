Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi vi vede parecchio stanchi e nervosi, forse è colpa della Luna dissonante. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei dubbi e momenti di esitazione e tentennamento. Usate bene la testa. Non siate troppo frettolosi soprattutto se dovete prendere decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (15 settembre 2021), chi ha iniziato una storia d’amore ora dovrà fare di tutto per proteggerla. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non stancarvi e di ritrovare l’energia di sempre. Dopo la ripresa autunnale, è il momento di rimboccarsi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bene l’amore nelle coppie, ma sono favoriti anche gli incontri, forza. Coraggio! Capitolo lavoro, nelle prossime ore sono buone le prospettive per chi ha un’attività propria. Dopo una fase molto difficile, potete ripartire alla grande. Forza!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è nel segno e vi rende più saggi del solito. Venere è di nuovo favorevole e ora vi aiuterà a risolvere le piccole incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, state per far partire un progetto importante. Valutate pro e contro e affidatevi ai saggi consigli di chi è esperto e vi vuole bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 settembre 2021), c’è della preoccupazione in famiglia, cercate di essere pazienti e cauti. Per quanto riguarda il lavoro, avete buone idee da sviluppare. Non demordete e attenzione a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

PESCI

Cari Pesci, giornata ottima per chi vuole intraprendere una nuova relazione amorosa. Capitolo lavoro: tutto va secondo i piani. Anzi, cercate di progettare in vista del futuro. Altrimenti tutti vi passeranno davanti. Cercate però di non essere frettolosi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottima giornata per l’amore. Lavoro? Pensate al presenta ma anche al futuro. Bisogna rimboccarsi le maniche.

