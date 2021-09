Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è in quadratura e per i sentimenti la giornata si prospetta un po’ controversa. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo aiuta ed è buono per tutti coloro che vogliono fare una scelta importante. Magari un cambiamento… Meditate bene le decisioni da prendere e non siate frettolosi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (15 settembre 2021), alcuni di voi – in particolare chi vive due storie contemporaneamente – sarà sempre più confuso… Forse è il caso di mettere una pietra sopra una delle due e non tenere due piedi in una scarpa. Lavoro? Potrebbe esserci un imprevisto che non farà altro che farvi perdere tempo prezioso.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete troppo buoni e questo ha dato modo a qualcuno di comportarsi male, di essere sleale nei vostri confronti. A volte purtroppo in questi casi c’è chi se ne approfitta. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi presto riceverà una bella proposta! Valutate pro e contro prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi è piuttosto sottotono, d’altronde avete la Luna in opposizione. In amore potrebbero esserci dei conflitti. Per quanto riguarda il lavoro, siete polemici ultimamente e ci sono state anche situazioni poco chiare da affrontare nell’ultimo periodo… Fatelo!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 settembre 2021), basta con le polemiche in amore, meglio mantenere la calma e concentrarsi su altro. Magari sul lavoro. Anche se Saturno contrario annuncia delle novità, prendete del tempo per riflettere. Presto arriveranno piacevoli sorprese.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna torna, finalmente, favorevole e in amore ora potrete risolvere i problemi. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete avanzare una richiesta o fare una proposta questo è il momento giusto. Nelle prossime 48 ore sarete molto lucidi. Più del solito.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore potrebbero risolversi diversi problemi. Lucidità anche nel lavoro.

