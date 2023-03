Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore può essere vissuto a cuor leggero grazie a una bella Luna. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione all’aspetto finanziario. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange… Cercate di risparmiare…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 marzo 2023), prestate grande attenzione perché Venere e Marte sono un po’ critici e possono provocare qualche battibecco. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Mercurio aiuteranno ad affrontare i problemi di natura legale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore nel corso della gioranta di oggi – mercoledì 15 marzo 2023 – bisognerà stare attenti, soprattutto se di recente ci sono state incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite molto creativi e avrete anche delle belle soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna nel corso della giornata di oggi – 15 marzo – sarà dalla vostra parte: buone notizie per chi è alla ricerca di qualcuno, magari di una nuova storia d’amore… Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi sotto pressione ma non rimandate gli impegni presi. Agite.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 marzo 2023), nel corso delle prossime ore avete un gran bisogno di essere rassicurati dal punto di vista amoroso ma dovrete aspettare fine mese per questo. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo una fase di recupero importante.

PESCI

Cari Pesci, attenzione a questa giornata di metà marzo che sarà un po’ confusa dal punto di vista sentimentale a causa della Luna opposta. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano buone idee grazie a un bel transito di Giove che andrebbe sfruttato al massimo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con la Luna favorevole potete ottenere grandi cose in amore. Capitolo lavoro: avete tanti impegni, non fatevi prendere dall’ansia.