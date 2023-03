Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 15 marzo 2023 – sarà la giornata giusta per recuperare il terreno perso in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete messi di fronte a scelte importanti ma è arrivato il momento di dare una direzione alla propria vita professionale. Coraggio. Dovete capire voi che strada intraprendere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 marzo 2023), siete sempre molto critici nei confronti degli altri ma se abbattete un po’ i vostri muri riuscirete a fare degli incontri molto interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole calma. Il meglio arriverà presto. Molto presto.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore nel corso della giornata di oggi andrà vissuto con più tranquillità e se incontrate persone nuove non sottovalutatele. Per quanto riguarda il lavoro, apritevi alle novità perché vi daranno tante soddisfazioni. Siete troppo frenetici e rischiate di commettere errori importanti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è favorevole quindi ottime notizie in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, siete alla ricerca di serenità ma arriverà presto. Tutto si aggiusta, serve solo un po’ di pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 marzo 2023), state vivendo un bel momento. In particolare per le coppie che si vogliono bene. Il fine settimana regalerà tanto da questo punto di vista. Attenzione, però, sul lavoro perché potreste restare con un pugno di mosche in mano…

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo un po’ complicato in amore… Ci vuole ancora un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, se arrivano proposte complicate non accettatele per forza. Valutate pro e contro prima di accettare. Non c’è bisogno di fretta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottimo periodo per le coppie che possono valutare di fare un passo in avanti importante come il matrimonio o dei figli.