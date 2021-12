Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore ci sono un po’ di tensioni ultimamente, cercate di mantenere la calma. Mordetevi la lingua. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle buone occasioni in vista ma dovete recuperare un po’ di serenità. Avete infatti litigato con qualche collega o superiore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 dicembre 2021), giornata molto positiva, belle stelle per l’amore grazie al buon aspetto della Luna. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo dei cambiamenti, attenzione alle spese. Soprattutto quelle grosse…e già ne avete avute alcune.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata molto positiva per chi è single. Ci saranno grandi emozioni per chi è single e dovrà trovare al più presto l’anima gemella. Tenetevi pronti. Capitolo lavoro: prima di prendere impegni ponderate a fondo i pro e i contro delle vostre azioni. Meglio agire con calma che prendere decisioni affrettate.

CANCRO

Cari Cancro, l’energia è in crescendo grazie al buon aspetto della Luna, potete togliervi belle soddisfazioni. Ottime notizie dal fronte sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo cambiamenti, forse dovrete rivalutare delle collaborazioni. Qualche collega vi ha deluso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 dicembre 2021), in amore nelle prossime ore evitate discussioni e scontri con la vostra dolce metà, potete conquistare l’anima gemella e sopportarvi a vicenda. Per quanto riguarda il lavoro, cautela: la giornata è un po’ sottotono.

VERGINE

Cari Vergine, buon momento per l’amore con Mercurio favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete prendere delle decisioni importanti per il futuro vostro e – in alcuni casi – anche dei colleghi. Il momento è ottimo per progettare il da farsi in vista del nuovo anno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie dal fronte sentimentale, cambiamenti sul lavoro.