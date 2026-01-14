Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più rimandare una scelta importante, soprattutto in ambito lavorativo. Venere vi aiuta nei rapporti, ma solo se siete sinceri fino in fondo. In amore è il momento di capire cosa volete davvero: stabilità o libertà?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 gennaio 2026), nulla è superficiale, tutto è intenso. Per quanto riguarda il lavoro, potete chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo, ma serve coraggio. In amore le passioni sono forti, ma anche le gelosie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo favorisce viaggi, studi, nuovi orizzonti professionali. È il momento di credere di più in voi stessi. In amore c’è bisogno di sincerità: se una relazione vi sta stretta, non ignoratelo. Le coppie che condividono obiettivi si rafforzano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete forti ma stanchi. Avete dato molto e ora il cielo vi chiede di rallentare un attimo per capire dove state andando. Per quanto riguarda il lavoro, siete affidabili e concreti, ma non caricatevi di tutto da soli. Recupero fisico graduale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 gennaio 2026), il cielo vi spinge verso il cambiamento. Idee nuove, progetti alternativi, voglia di rompere gli schemi. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare scelte coraggiose, soprattutto se sentite che qualcosa non vi rappresenta più. Buona energia mentale.

PESCI

Cari Pesci, siete in sintonia con le emozioni e con l’intuito. Questo è un cielo che parla di sogni, ma anche di concretezza: dovete imparare a dare forma a ciò che sentite. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, anche piccole, ma importanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: questo cielo favorisce viaggi, studi, nuovi orizzonti lavorativi.