Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 14 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 14 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete tornati protagonista. Marte vi rende combattivi, ma attenzione a non trasformare l’energia in impulsività. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una conferma importante, soprattutto se avete seminato bene nei mesi scorsi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 gennaio 2026), Saturno vi invita a essere più responsabili, soprattutto sul piano economico. È un momento utile per sistemare conti, progetti e anche rapporti familiari. In amore c’è qualche dubbio. La salute migliora, ma non trascurate il riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le opportunità non mancano. Mercurio vi rende brillanti, comunicativi, perfetto per chi lavora con le parole, i contatti, i viaggi. È il momento giusto per proporre idee, fare richieste, chiarire situazioni rimaste in sospeso. In amore c’è movimento.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna amplifica le sensazioni e vi rende più sensibili del solito. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi messi alla prova, ma non è il momento di mollare: quello che state costruendo richiede pazienza. In amore avete bisogno di rassicurazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 14 gennaio 2026), questo è un cielo che vi restituisce forza e voglia di emergere. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano riconoscimenti o nuove responsabilità: accettale con coraggio. Attenzione solo agli scontri con figure autoritarie. I single sono favoriti negli incontri, soprattutto in ambienti nuovi.

VERGINE

Cari Vergine, state riorganizzando tutto: lavoro, emozioni, progetti. È una fase di revisione profonda. Qualcosa va lasciato andare per fare spazio al nuovo. Lavoro? Professionalmente potete ottenere buoni risultati, ma solo se smettete di essere troppo critici con voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: dopo settimane in cui vi siete sentiti sotto pressione, ora tornate protagonisti.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca