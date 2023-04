Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 12 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non perdete tempo ad arrabbiarvi con le persone, non ne vale veramente la pena. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di particolare incertezza che, però, si risolverà presto. Non fatevi prendere dall’ansia se qualcosa non va come vorreste. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 aprile 2023), la giornata è ideale per i sentimenti: sfruttatela più che potete. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno viaggi importanti e anche dialoghi con capi che potranno dare tanto. Siate reattivi nel cogliere le occasioni che si paleseranno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore la cosa migliore da fare nel corso delle prossime ore è stare bene e non soffrire: lasciate alle spalle il passato e apritevi alle novità. Per quanto riguarda il lavoro, lasciate perdere i colleghi frustrati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di aprile avete una grande voglia di ributtarvi in pista dopo essere usciti da una relazione tossica. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a guardarvi intorno e fare nuovi progetti. Il cambiamento non è mai una sconfitta, anzi un’opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 aprile 2023), bisogna che stiate molto attenti ai nuovi incontri d’amore, soprattutto se siete già in una relazione. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna fare qualche sacrificio ma ce la farete alla grande. Coraggio.

PESCI

Cari Pesci, in queste ore di metà aprile avete la Luna opposta in amore quindi state attenti. Molto attenti. Cautela. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono ritardi ma tra qualche settimana ci sarà una svolta decisiva. Quella che attendete da tempo? Possibile. Fatevi trovare pronti e non aspettate l’ultimo minuto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: potete lanciarvi in nuovi progetti, avete il vento in poppa.