Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 12 agosto 2020 – sarà una giornata piuttosto difficile in amore. Ci vuole pazienza, soprattutto per chi è single. Anche se avete trovato qualcuno che vi piace molto, cercate di mantenere il controllo e di non gettarvi a capofitto in una nuova relazione. Dovete prima conoscere per bene questa persona.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà un mercoledì molto positivo dal punto di vista sentimentale. per chi ha chiuso da poco tempo una relazione, non è forse ancora il momento giusto per cercare una nuova relazione. Forse dovreste concedervi un po’ di leggerezza. Sul lavoro alcune novità in arrivo: valutate bene pro e contro prima di accettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata molto positiva, da sfruttare grazie alla Luna favorevole, che vi fa risplendere di una bella luce e vi dona sicurezza e armonia. Sul lavoro potreste fare una conoscenza importante per la vostra carriera. D’altronde i giusti agganci sono importanti se volete crearvi nuove opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sia sul lavoro che in amore le cose non stanno andando come vorreste, ma dovete avere pazienza perché le cose miglioreranno presto. Il motivo è anche dovuto alla vostra eccessiva ansia nel gestire una serie di situazioni che, ultimamente, vi hanno molto affaticato.

LEONE

Cari Leone, vi aspetta una bella giornata da vivere intensamente per quanto riguarda i sentimenti, particolarmente accesi di passione nei confronti del partner. Preparatevi dunque ad una nottata da trascorrere sotto le lenzuola. Bene anche il lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, per voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox da oggi – 12 agosto – inizia un periodo in cui vi sentirete particolarmente nervosi, soprattutto per chi è in coppia. Con il partner c’è qualche incomprensione, ma verrà chiarita presto. Evitate quindi litigi e discussioni inutili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: c’è una bella giornata da vivere per quanto riguarda i sentimenti, con tanta passione nei confronti del partner.

