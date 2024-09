Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 11 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 11 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore cercate di dimenticare le vicissitudini del passato: Venere vuole farvi ritrovare la passione, tra le braccia di chi amate o se siete single grazie ad un nuovo grande amore! Capitolo lavoro: con Giove a favore potete cavalcare l’onda, Venere regala una certa dose di fascino.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 settembre 2024), situazioni maturano giorno dopo giorno: Venere entrerà presto nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, speriamo che Venere porti presto qualcosa di buono. Questo è un periodo efficace per i nuovi progetti. Datevi da fare. Allo stesso modo chi intende far partire qualche causa o richiesta di indennizzo potrà agire liberamente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso del mese di agosto che vi siete appena messi alla spalle siete stati veramente giù di corda o poco disponibili per vari motivi, ora in amore si recupera. Bisognerà solo avere tempo, dare spazio alle situazioni più piacevoli senza partire prevenuti. Lavoro? Giove opposto ha minato il campo, vi rende preoccupati per un inizio di un programma faticoso, delusi per cambiamento di gruppo o ruolo indesiderato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non avete avuto tempo da dedicare ai sentimenti ma settembre cambierà andamento, il gioco tornerà nelle vostre mani. Coraggio! Gli amori che nascono in questo periodo hanno sfumature romantiche e poetiche. Per quanto riguarda il lavoro, quanta fatica inutile: ultimamente avete dovuto incollare i cocci che qualcun altro aveva rotto!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 11 settembre 2024), Venere aiuta l’amore assieme a Giove. Ecco perché una amicizia potrà diventare in poco tempo qualcosa di più importante. A meno che non ci siano stati dei veri e propri distacchi definitivi persino le coppie che hanno avuto problemi possono ritrovare una buona serenità. Lavoro? Stelle promettenti. Si può rimanere ottimisti.

PESCI

Cari Pesci, sono tante le cose a cui dovete pensare, siete in bilico e non sapete bene se avrete tempo per concedere spazio all’amore. Se vivete una situazione da anni non date tutto per scontato. Per quanto riguarda il lavoro, Giove contrario porta diffidenza, paura di non farcela, anche se mostrate esteriormente sicurezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: situazioni maturano giorno dopo giorno, anche perché Venere entrerà presto nel vostro segno.