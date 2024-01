Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sono in tanti quelli che stanno preparando un gran ritorno in scena, la strada verso il riscatto dopo un periodo complicato e pieno di ostacoli. Più ci si avvicinerà alla parte centrale dell’anno e maggiori saranno le possibilità di recupero…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 gennaio 2024), se qualcuno non vi ha ancora dato le risposte che aspettate potreste dire “basta”: questo fa parte del processo di tagliare i rami secchi che state attuando da qualche giorno. Non sopportate più ciò è diventato routine o che magari desideravate fino a qualche tempo fa, è il momento delle novità e dei cambi di passo!

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore ci sono troppi ostacoli o visioni differenti sulla vita. Restano da risolvere alcune questioni o fronteggiare dei ritardi, avete l’occasione di sistemare le cose ma ci vorrà il giusto atteggiamento. Avete proprio bisogno di serenità.

CANCRO

Cari Cancro, sentite di poter vincere una sfida e di potervi permettere il lusso di rinunciare a qualcosa, siete iper determinati e molto carichi anche a livello emotivo! Stelle favorevoli per gli innamorati e per chi intende fare una promessa importante. Attenzione solo alla Luna in opposizione che potrebbe portare un po’ di stanchezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 gennaio 2024), Venere favorevole premia chi dà spazio ai sentimenti e ha voglia di innamorarsi, ma anche chi vuole prendere le distanze da qualcosa che non è più valido. I prossimi due mesi saranno ottimi banchi di prova per le relazioni. E’ tempo di mettersi alla prova anche nel lavoro!

VERGINE

Cari Vergine, vi state barcamenando tra disagi o avversità in famiglia e la necessità di dover spendere più soldi del previsto… grazie alla buona volontà però riuscirete a superare tutto, chi vuole farvi del male non riuscirà nel suo intento!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete iper determinati e molto carichi anche a livello emotivo!