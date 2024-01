Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, novità, soddisfazioni e consensi in arrivo per chi lavora a contatto con il pubblico. Dovrete fronteggiare però un po’ di stanchezza, date le tante energie che avete speso tra la primavera e oggi… Per quanto riguarda l’amore, buon periodo per incontri e nuovi rapporti che potrebbero rinvigorire sia il corpo sia lo spirito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 gennaio 2024), stelle importanti in amore: dal 23 gennaio Venere tornerà attiva in questo senso e accelererà il processo di trasformazione che avete avviato, sia in ambito sentimentale sia in quello lavorativo. C’è chi tenterà di crescere e farà piccole/grandi rivoluzioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, soddisfazioni dalle storie d’amore che nascono in questo periodo, stelle benevole premieranno le persone che avranno voglia di vivere una storia vera e intensa! Qualcuno sarà presto chiamato a fare una scelta!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un periodo faticoso sul lavoro, vi attendono altre giornate dure e cariche di tensione. Recupero in vista in amore, con Venere che sta per entrare in questo segno e vi aiuterà anche a gestire persone troppo logorroiche e prolisse.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 gennaio 2024), con l’avvicinarsi al mese di febbraio aumenteranno le occasioni da sfruttare, fatevi trovare pronti e non commettete l’errore di arrivare impreparati all’appuntamento con il destino (o con il futuro). Tutte le situazioni di lavoro e le questioni personali che hanno un valore, e sono promettenti, vanno spinte fin da subito.

PESCI

Cari Pesci, siete nervosi, soprattutto chi ha iniziato una relazione negli ultimi due o tre mesi e si aspettava molto di meglio rispetto alla realtà dei fatti! Potreste voler mettere in discussione un sentimento e capire come stanno le cose, soprattutto con Vergine, Sagittario e Pesci.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: novità, soddisfazioni e consensi in arrivo per chi lavora a contatto con il pubblico. Bene anche l’amore!