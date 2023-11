Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, queste che state vivendo saranno giornate produttive, ma che fatica! Avete in mente la strada da percorrere e sapete come vincere le sfide che vi aspettano o recuperare il tempo perduto, tuttavia sta emergendo un po’ di stanchezza… In vista cambiamenti decisivi. Se dovete chiarire delle questioni in sospeso, fatelo in queste 24 ore. Coraggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 novembre 2023), siate prudenti nei rapporti con gli altri, in particolare in quelli in cui da ottobre è cambiato qualcosa. Il cielo vi permetterà di recuperare al meglio e già in queste ore avete la sensazione di essere meno agitati del solito. State vivendo giornate impetuose.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche voi state andando incontro a un recupero, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Tenete duro ancora per un po’. Dal 9 novembre Venere tornerà favorevole portando vantaggi e sospiri di sollievo. Permangono tensioni che riguardano i rapporti sociali e quelli lavorativi.

CANCRO

Cari Cancro, questo che state vivendo sarà un momento importante per tutti coloro che vogliono riscattarsi da un periodo grigio, permangono tensioni riguardo il lavoro, lo studio o i soldi ma avrete presto buone soluzioni per iniziare a risalire la china! Nel mese di novembre sarebbe meglio lasciarsi andare a nuove scoperte e non perdere alcuna occasione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 novembre 2023), fino alla giornata di venerdì non rifiutate nessun invito e approfittate anche per parlare di soldi e di relazioni: saranno questi, infatti, i temi dominanti del resto della settimana e in particolare per chi ha un’attività in proprio. Il fine settimana poi porterà vigore nel settore sentimentale.

VERGINE

Cari Vergine, se avete un progetto chiuso in un cassetto sarebbe il caso di tirarlo fuori o almeno di parlarne con chi di dovere…: le cose che stanno facendo ora hanno un valore diverso (più alto) rispetto al passato. Buone notizie dall’amore. Anche per chi è sposato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime notizie dall’amore. Bene anche la sfera lavorativa, ma tirate fuori le vostre idee!