Oroscopo Paolo Fox della settimana 30 ottobre-5 novembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 30 ottobre al 5 novembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della settimana sarete presi da una certa smania di voler discutere o da una profonda tensione che si riverserà contro alcune persone che avete attorno. Troverete una risposta a ciò che desidera il vosro cuore, non è detto che la strada più facile sia quella più giusta, a volte l’amore stenta a farsi notare e bisogna cercarlo tra le ” pieghe ” di una amicizia… Per quanto riguarda il lavoro, sarete sottoposti al giudizio di qualcuno che si dimostrerà con voi molto intransigente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cercate di non affastellare la mente con troppe ansie, le recenti opposizioni planetarie hanno comportato una revisione totale dell’amore… In certi casi sono stati problemi esterni al rapporto a generare fastidi. Venere è favorevole, quindi non è detto che un rapporto sia finito del tutto. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano cambiamenti all’interno della mansione che fate da tempo. Affrontate sempre le questioni pratiche con spirito critico e razionale.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere dissonante ricorda che per una settimana non conviene decidere sull’esito di una storia d’amore, semmai cercate di non arrabbiarvi o mettere troppa tensione nei rapporti che già sono in crisi. Per quanto riguarda il lavoro, il settore delle compravendite e delle mediazioni è da rivedere, questo perché tra qualche giorno mercurio sarà in opposizione, quindi non è il caso di compiere azzardi.

CANCRO

Cari Cancro, periodo interessante per i sentimenti, per i progetti che avete in mente. E solo se una persona non è dalla vostra parte potreste arrabbiarvi parecchio dalla prossima settimana. Da questo momento le cose cambieranno radicalmente, pensate alle trasformazioni che volete imporre alla vostra vita. Le giornate più interessanti sotto questo punto di vista sono quelle del fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, c’è agitazione ma alla fine sarete tra i vincitori. Le nuove idee valgono. Le vertenze legali possono risolversi in modo vantaggioso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 ottobre-5 novembre 2023), anche se siete soli ora è possibile ricominciare. Chi vuole un amore importante non deve cercare il pelo nell’uovo ma lasciarsi guidare dall’istinto. Anche se aspettare non vi piace per evitare qualche delusione sarà meglio dare retta al consiglio delle stelle. Cercate di essere più leggeri. Per quanto riguarda il lavoro, recupero lento per i lavoratori dipendenti che dovrebbero fin da adesso mettere in cantiere un importante cambiamento per fine mese. Attenzione a non perdere tempo in sterili discussioni e polemiche.

VERGINE

Cari Vergine, Venere resta ancora per pochi giorni nel segno, ecco pianeti che rendono più facile le conquiste e mantengono alto l’interesse nelle coppie appena formate, sono rasserenanti per i legami che vanno avanti da lungo tempo. Tutti i rapporti assumono un tono interessante e intrigante. Per quanto riguarda il lavoro, il passaggio di Venere sarà positivo nel settore lavorativo, questo pianeta è capace di agire direttamente sul settore delle realizzazioni e della gestione del patrimonio personale. Non ci sarà niente di male a puntare i piedi, trovere una situazione per alcuni problemi non sarà difficile.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere tra poco arriva nel vostro segno! Sfruttate questo momento che può far nascere un amore. Venere non è la sola a portare novità, anche la settimana può indicare una trasformazione che riguarda la vostra vita, un fuori programma capita in questi giorni,. Le amicizie diventano importanti per la vita privata. Per quanto riguarda il lavoro, ci vorrà un po’ di tempo per recuperare serenità, ma va meglio rispetto al mese scorso!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore avrete una maggiore capacità critica. E alla fine risulterà positiva. Se non avete trovato finora la grinta necessaria per cambiare, se da tempo una persona che ha promesso cose e non le ha mantenute, non perderete colpi… Molti i pianeti che transitano nel vostro segno e portano voglia di amare, recuperare emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, state aspettando una notizia importante, la conferma che un vostro lavoro è apprezzato e che ci sarà una prosecuzione. Sono ancora presenti dei piccoli disturbi sul piano della concentrazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cercate di non alimentare un conflitto per nulla, nel corso delle ultime settimane i problemi di lavoro sono stati molti, e c’è chi è tornato a casa agitato più del normale! Chi è in coppia da anni, se è riuscito a superare le bufere degli ultimi mesi, ha ormai superato il peggio… La parola “tolleranza” non ha più senso per voi e forse avete ragione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete vivere in maniera serena, cercate di ritagliarvi spazi di relax in attesa delle novità che vi coinvolgeranno molto presto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi per troppo tempo ha rimandato una scelta d’amore ora è pronto a farla. E’ possibile per i cuori solitari immaginare nuove amicizie che diventano qualcosa di più importante e profondo. Non dimenticate di essere sempre voi stessi, valorizzare il vostro coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, valutate bene tutte le cose che vi proporranno nel corso di queste settimane, da qui alla primavera del prossimo anno ci saranno delle buone novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, tutto è rimasto fermo durante la stagione estiva e forse è proprio questo il motivo per cui ora state cercando nuove emozioni. Le coppie in crisi restano incerte, quelle forti si vedono meno per motivi contingenti. Ci sarà un oroscopo migliore dalla prossima settimana. Ora è importante dare precedenza alla situazione privata. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti di lavoro sono costruttivi e ci sarà la possibilità di partire con una nuova iniziativa.

PESCI

Cari Pesci, questo è un periodo interessante, l’opposizione di Venere tra qualche giorno sparirà. La carta vincente è l’affettività, la dolcezza. Non preoccupatevi se l’amore in qualche giornata sembrerà lontano, arriverà il tempo della stabilità. Dovrete, però, evitare che problemi legati alla sfera pratica incidano sui vostri comportamenti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se ad ottobre alcuni progetti non avevano dato risposte certe, vedrete che da ora tutto andrà molto meglio.

