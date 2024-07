Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo luglio finalmente il cielo sarà più sereno, un toccasana soprattutto per le coppie che vogliono avviare un bel progetto! Durante questa giornata saranno favorite tutte le relazioni valide. Non curatevi di persone estremamente critiche nei vostri confronti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 luglio 2024), è tempo di voltare pagina, di trasformare la vostra attività in qualcosa di diverso rispetto al passato e di invertire una tendenza che ultimamente vi ha visto più in difetto che in vantaggio… Un confronto definitivo si rivelerà necessario, soprattutto con un ex… Metteteci un punto e andate avanti a testa alta.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo una settimana di grande creatività: l’auspicio è che ci sia in voi la voglia di rimettersi in gioco e di riscattarvi dopo un periodo di noia e, in alcuni casi, tristezza. Attenzione: c’è qualcuno che ha dovuto interrompe una vacanza pur di lavorare. Da una parte è vero che bisogna tenere impegnata la mente ma dall’altro serve anche riposarsi. Relax. O almeno provateci.

CANCRO

Cari Cancro, i pianeti vogliono scrivere una nuova storia per voi, concentrandosi sulla parte sentimentale piuttosto che sulle questioni di tipo personale e pratico. Siete in un periodo di recupero e questo è un bene. Non dovete commettere l’errore di isolarvi. Non ora.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 luglio 2024), c’è un cielo di “rivelazioni” su di voi, valorizzato ancor di più da Venere che entra nel segno e porta vantaggi e benefici aggiungendosi a Giove e Marte già favorevoli. Nel corso delle prossime ore servirà grande attenzione ai dettagli e il saper valutare ogni cosa. Alla fine trionferete!

VERGINE

Cari Vergine, avete finalmente tagliato i rami secchi, vi siete fatti valere spezzando l’incantesimo che vi vedeva dare per “scontati”. Anzi, in tanti si sono resi conto di quanto siate importanti. Ora dedicatevi di più alla cura di voi stessi, ma senza strafare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: finalmente il cielo è più sereno, un toccasana soprattutto per le coppie che vogliono avviare un bel progetto insieme.