Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 9 giugno 2020 – è il momento di prendere decisioni importanti in amore. Se ci sono tensioni e discussioni con il partner, parlatevi chiaramente e decidete se è il caso di interrompere definitivamente la vostra relazione. Sul lavoro inizia una fase di ripresa e potrebbero esserci nuove opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo periodo siete particolarmente stanchi e sottotono, per cui la giornata sarà particolarmente rallentata. Mantenete la calma e soprattutto fate attenzione alle spese, ultimamente infatti ne avete avute di eccessive e siete quindi un po’ in difficoltà.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 9 giugno 2020 – vi invita a provare a risolvere problemi di lunga data in amore. Come? Parlandovi e provandovi a chiarire. Nuovi incontri importanti in vista, soprattutto per chi è single ed è in cerca dell’anima gemella. Cautela anche sul lavoro, la vostra ripartenza infatti c’è ma procede lentamente.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 9 giugno 2020 – è una giornata piuttosto positiva per il vostro segno secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Avete infatti tanta energia e voglia di fare, infatti la Luna non è più in opposizione. Esistono ancora diverse situazioni che vi provocano ansia e stress. Sul lavoro ci vuole un impegno massimo per ottenere qualcosa di importante.

LEONE

Cari Leone, giornata all’insegna dello stress e del nervosismo per il vostro segno. Siete agitati perché c’è qualcosa che non va come vorreste, abbiate pazienza, le cose miglioreranno presto. Sul lavoro c’è chi potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote, voi andate avanti per la vostra strada. Possibili problemi e controversie da affrontare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox c’è ancora qualcosa che vi rende particolarmente nervosi e agitati, nonostante in amore molte cose siano migliorate. Questo quindi non è il momento migliore per affrontare discussioni e preoccupazioni, cercate di mantenere la calma. Siete alla ricerca di novità importanti, specie per la vostra carriera. Sul lavoro avete infatti bisogno di maggiore serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro, giornata positiva in amore perché la Luna non è più contraria. Ottime prospettive anche sul lavoro.

