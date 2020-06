Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 9 giugno 2020, l’amore sta migliorando molto. Vi siete decisi a costruire una solida relazione sentimentale, senza riversare sul partner il vostro passato difficile. In questo modo riuscite a liberare la mente e il cuore da alcuni pesi che portate con voi da tanto tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi la giornata sarà abbastanza stancante. Siete un po’ frustrati e depressi per via di un lavoro poco soddisfacente e di tanta noia. I rapporti di lunga data devono essere rivisti, oppure sarà la fine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche se la Luna è favorevole, non potete pensare di risolvere tutti i vostri problemi. Una cosa alla volta, però, potrà essere messa a posto se riuscirete a essere più miti e diplomatici del vostro solito. Sul lavoro state lontani dai problemi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox dovreste fare uno sforzo in più per avvinarvi a qualcuno a cui tenete. Che sia il partner o un amico, non chiudetevi nelle vostre convinzioni ma cercate di essere empatici e capire il punto di vista altrui nelle discussioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, è un bellissimo periodo per conoscere nuove persone, per innamorarsi e tornare a credere nelle relazioni dopo alcune delusioni. Sul lavoro le cose non vanno come vorreste, ma non lasciatevi intristire da un periodo passeggero.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox i problemi amorosi potranno presto essere risolti. Se pensate di aver preso una decisione troppo in fretta non pensate che le cose siano ormai perdute, ma cercate di recuperare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: l’amore sta migliorando molto. Vi siete decisi a costruire una solida relazione sentimentale, senza riversare sul partner il vostro passato difficile.

