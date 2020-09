Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 8 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da un periodo difficile in amore, oggi cercate di essere più cauti, Mercurio è nel vostro segno e vi potrebbe aiutare a risolvere alcuni disagi professionali. Chi ha qualche spesa di troppo in questo periodo non si sbilanci con ulteriori uscite…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 settembre), la Luna nel segno rende l’amore sicuramente più intrigante in questo periodo, avete voglia di concedervi un tocco di romanticismo. Sul lavoro ci sono ancora dei problemi irrisolti, ma non abbiate paura, l’importante è impegnarsi il giusto e vedrete che a breve sarà tutta acqua passata.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete cercate di essere più empatici e soprattutto di comprendere che talvolta la ragione è anche degli altri e non soltanto vostra. In amore volete una storia perfetta, ma la perfezione non esiste, gestite al meglio quello che avete. Lavoro? Guardatevi attorno.

CANCRO

Cari Cancro, chi ha avuto una discussione in amore di recente dovrà trovare un punto d’incontro, è necessario stabilire dei compromessi anche nelle storie d’amore, vedrete che le cose andranno meglio. Sul lavoro la situazione potrebbe complicarsi per qualche parola detta… Non era meglio tacere?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 settembre 2020), in questo periodo avete qualche dubbio in amore e oggi i vostri sospetti diventeranno ancora più forti, cercate di non fissarvi troppo su castelli di sabbia. Lavoro? Nuove opportunità in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, oggi la Luna per voi tornerà ad essere dissonante, se avete ancora delle faccende in sospeso meglio parlarne subito, soprattutto in amore. Sul lavoro invece potreste accettare qualche cambiamento di ruolo, mantenete la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: con la Luna nel segno torna vincente l’amore. Godetevi il momento.

