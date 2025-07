Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 8 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi, martedì 8 luglio 2025, sarà la giornata in cui trovare un nuovo equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare opportunità interessanti. Venere sosterrà tutti i single che vorranno mettersi in gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 luglio 2025), le stelle in queste ore d’estate vi invitano ad ascoltare di più e a parlare meno, questo vale per le coppie ma anche per i single… Coraggio. Datevi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso di queste ore di questo mese di luglio avvertite il bisogno di avventura, ma le stelle suggeriscono prudenza. Piccole distrazioni possono rivelarsi costose. Il cielo non favorisce i nuovi incontri, i single dovranno trovare altro per distrarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quello di oggi sarà un martedì di introspezione. La vostra concentrazione è alta in queste ore d’estate, ma non dovrete trascurare l’aspetto affettivo. Non isolatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 luglio 2025), le intuizioni saranno cruciali in questa giornata di luglio. Il vostro spirito indipendente troverà opportunità per creare qualcosa di innovativo. Amore? Se siete in coppia, potrete dialogare senza ostilità; se siete single, potreste ricevere un invito da una persona conosciuta da poco.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo vi sentite connessi con il mondo circostante. In arrivo emozioni forti ma positive, specialmente sul fronte sentimentale. Potreste ricevere una notizia poco confortante dal punto di vista finanziario.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornata in cui trovare un nuovo equilibrio.