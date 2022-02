Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 8 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 8 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore è stabile, è da un po’ che non ci sono grandi novità. Forse vorreste qualche cambiamento, uno scossone. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio evitare piccole complicazioni, soprattutto perché i weekend di febbraio saranno pieni di ripensamenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 febbraio 2022), in amore vi attende una giornata così così: opposizione della Luna e voi siete un po’ prevenuti su alcuni argomenti… Fate attenzione e non tirate troppo la corda. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ confusi, ma nulla di grave. Tranquilli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dove essere cauti e non strafare in amore, soprattutto il 10 del mese. Lavoro? Se avete un negozio potreste avere qualche spesa in più, se potete rimandate qualcosa a maggio. Altrimenti rischiate di non arrivare a fine mese. Se c’è qualcosa che non vi piace reagite per cambiare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere è favorevole e riporta in vista un amore: potrebbe regalare anche forza nei sentimenti. Approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che la situazione sia positiva: un ruolo precario potrebbe diventare definitivo. Di certo non mancherà la voglia di rimettersi in gioco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 8 febbraio 2022), c’è ancora un po’ di agitazione in amore: doppia prudenza con i nati sotto i segni del Toro e dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, è normare qualche ritardo, non scoraggiatevi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

PESCI

Cari Pesci, bene l’amore con Luna favorevole: potete recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è buona, il recupero c’è. Se non vedete miglioramenti dovete solo essere più ottimisti e fiduciosi. Vedrete che presto le cose miglioreranno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: forza nei sentimenti. Bene anche il lavoro.