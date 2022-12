Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 6 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore nel corso delle prossime ore potrebbe rifarsi vivo un ex. Non sarà facile da capire e realizzare. Magari non vi innamorerete di nuovo, ma sarà possibile ricucire un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo soluzioni. Un problema di lungo corso può trovare una soluzione inaspettata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 dicembre 2022), il vostro sarà un cielo ottimo in amore. Favoriti gli incontri per chi è single. Chissà che un’amicizia non possa trasformarsi in qualcosa di davvero speciale. Per quanto riguarda il lavoro, prestate maggiore attenzione alle clausole di un accordo per non ricevere brutte sorprese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore c’è un po’ di tensione di troppo… Meglio non alimentare inutili polemiche. Anzi, cercate di chiarirvi, il recupero arriverà presto. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire ma il vostro impegno alla fine sarà ricompensato. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore potrebbero esserci riscontri positivi in amore. Con il partner ci sono state polemiche, ma tutto può andare per il verso giusto, parlatevi e chiaritevi, non ne vale la pena tenere il muso. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile ottenere dei vantaggi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 dicembre 2022), in amore vi attende una giornata polemica, attenzione a qualche battibecco di troppo. Usate tutta la vostra diplomazia. Per quanto riguarda il lavoro, potete avanzare delle richieste importanti e ottenere grandi risultati.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi, 6 dicembre, per voi sarà una giornata davvero positiva sotto ogni punto di vista. Se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Che avete da perdere? Lanciatevi con fiducia e senza timore. Per quanto riguarda il lavoro, i nodi stanno vendendo al pettine, in arrivo delle belle opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: avete chiarito dissidi con il partner e ora tutto va per il verso giusto.