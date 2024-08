Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 6 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovreste sfruttare queste settimane di agosto per impegnarvi in amore, ricucire uno strappo, provare a chiarire le cose in vista della fine dell’estate quando Venere approderà nel vostro segno. Insomma, datevi da fare. Coraggio! Chi è stato male fisicamente, deve recuperare una forma migliore al più presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 agosto 2024), Venere ha smesso di essere in opposizione. D’ora in poi saranno possibili riavvicinamenti e riappacificazioni in amore. Le stelle di questo mese di agosto favoriranno anche i nuovi incontri per i single.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore avvertirete un aumento di vitalità. E’ impossibile fare tutto quello che volete fare ad agosto. Soprattutto quando si tratta di amore, non è necessario spingersi troppo oltre. Per quanto riguarda il lavoro, le cose procedono nella giusta direzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a breve inizierà un periodo decisamente promettente. Ora l’enfasi è sui flirt, sulle avventure estive e sull’attrazione fisica, nulla di profondo o troppo impegnativo. Se siete single, mettete da parte la ragione per dare spazio a tutto il vostro istinto. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 agosto 2024), grazie al nuovo passaggio di Venere in Vergine, durante le prossime ore di questo mese di agosto potrete finalmente riprendervi nell’amore e nel lavoro. Vi aspettano giorni emozionanti, potrete ridare brillantezza e novità a una storia che si sta spegnendo con la noia.

PESCI

Cari Pesci, avete molte preoccupazioni pratiche e finanziarie in questo periodo dell’anno. Se non state attenti, potreste provare forti disagi, soprattutto se pensate che l’altra persona non sia così vicina come vorreste, il che può portare a piccole tensioni e liti negli innamorati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: durante le prossime ore di questo mese di agosto potrete finalmente riprendervi nell’amore e nel lavoro.