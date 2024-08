Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 6 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 6 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle nel corso delle prossime ore di questo agosto vi incoraggeranno a partecipare piuttosto che a rimanere in silenzio. Quelli che state vivendo sono giorni entusiasmanti, da vivere a pieno: potete fare tutto quello che avete in testa. In queste ore inizierete a pensare al vostro futuro con più ottimismo e fiducia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 agosto 2024), la Luna e Venere nel corso delle prossime ore saranno in perfetta armonia: è tempo di amare di nuovo. Le stelle di agosto vi aiuteranno a sbarazzarvi di alcuni problemi che vi assillano da troppo tempo. La fine del mese vi riserva una bella sorpresa.

GEMELLI

Cari Gemelli, il transito di Venere in Vergine ora vi impone di fare chiarezza in amore eliminando ogni dubbio o perplessità. Se state portando avanti due storie parallele è tempo di compiere una scelta… Il mese di agosto sarà lento se ci sono dubbi e decisioni importanti da prendere.

CANCRO

Cari Cancro, una congiunzione favorevole tra Luna e Venere nel corso delle prossime ore potrebbe portare anche alla nascita di una relazione romantica. A questo punto, potete tornare a rimettervi in gioco, in ogni campo della vostra vita. La salute è buona, ma non affaticatevi troppo, non vi farebbe male un po’ di meditazione…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 6 agosto 2024), quello che state vivendo sarà un mese estivo di forza che vi metterà sotto i riflettori. Cosa che non vi dispiace affatto… Tuttavia, è meglio non chiedere troppo, non avere aspettative troppo alte nei confronti degli altri o rimandare decisioni.

VERGINE

Cari Vergine, Luna, Mercurio e Venere entreranno a brevissimo nel vostro segno. Questo è un mese ricco di passioni, riconciliazioni, discussioni e scelte future. Vi attende una giornata buona per coltivare nuovi relazioni. Siete molto attivi e carichi di energia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Luna, Mercurio e Venere entreranno nel vostro segno. Mese ricco di passioni.