Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 31 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 31 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dovete farvi scivolare di dosso tutte le situazioni complicate e negative. Non è facile perché rappresentate un segno che non riesce a sorvolare su qualcosa che non va. Quando ci sono problemi siete voi in prima persona a voler arrivare fino in fondo a ogni singola situazione…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 ottobre 2023), nel corso delle prossime ore dovrete lottare contro Sole, Marte e Mercurio che sono opposti… Il lato positivo del quadro astrale è che questi pianeti sono passeggeri, ma comportano pur sempre tempeste, anche se temporanee.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è nel segno, siete alla ricerca di una nuova emozione, di una luce, di un’idea che possa regalare serenità, queste giornate tra oggi e giovedì regalano un’occasione in più per mettersi in mostra. Resta aperta una disputa, una discussione di lavoro e Saturno in aspetto nervoso comporta nella migliore delle ipotesi noia perché si resta in attesa di occasioni, ma in altre azioni una grande fatica.

CANCRO

Cari Cancro, in questa fase è difficile non registrare consensi o non cogliere opportunità. Venere e Giove sono favorevoli e aiutano un recupero, anche Marte parla di una bella capacità di emozionarsi. Un momento di forza ci sarà agli inizi di novembre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 31 ottobre 2023), è importante evitare discussioni e tensioni inutili. Chiaramente non tutti vivono la stessa situazione, quelli che hanno già avuto dubbi negli ultimi due mesi devono stare attenti alle parole di troppo. Una questione da risolvere è quella lavorativa. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, qualcosa durante le prossime ore non girerà per il verso giusto, potreste sentirvi più stanchi. Un’agitazione che non crea danni ma solo un po’ di stanchezza da compensare. Non sottovalutate gli incontri del periodo perché non solo siete più convincenti e affascinanti ma potreste ottenere delle risposte, dei buoni risultati.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la Luna è nel segno, siete alla ricerca di una nuova emozione, di una luce, di un’idea che possa regalare serenità.