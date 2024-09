Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 3 settembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata darà l’impressione di essere monotona. Venere è contraria e continuerà a esserlo per un po’. Questo non fa bene all’amore… Le coppie potrebbero ritrovarsi a corto di stimoli, sembra che ognuno pensi ai fatti suoi in questo momento… Per quanto riguarda il lavoro, si potranno vivere momenti di tranquillità e serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 settembre 2024), con Venere non favorevole ci saranno dei problemi in amore. Per le coppie nate di recente la crisi o comunque delle discussioni sono dietro l’angolo; per quelle più solide sarà possibile tenere duro. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno ha tradito la vostra fiducia decidendo di non appoggiarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, il vostro sarà un martedì che partirà sul binario giusto. In amore le giovani coppie saranno protette dalle stelle, ma anche le più rodate vivranno 24 ore piacevoli. Un po’ di confusione regna nell’ambiente lavorativo, negli ultimi giorni ci si è occupati di tante cose e progetti, tanto da non sapere cosa portare prima avanti per raggiungere l’obiettivo.

CANCRO

Cari Cancro, la luna è nel vostro segno e vi spinge a godere dell’amore. Una giornata da passare insieme alla persona amata oppure una serata romantica e passionale. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da spingersi oltre, non ci si deve accontentare ma si deve cercare qualcosa che possa dare una svolta..

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 settembre 2024), la Luna è favorevole. Se ci sono problemi nella coppia con un dialogo civile si può arrivare a risolverli. Occasione buona anche per i single di incontrare persone intriganti. Per quanto riguarda il lavoro, apparentemente tutto procede secondo i piani, ma se sbirciate meglio…

VERGINE

Cari Vergine, il transito positivo di Venere è sempre molto importante. Nuovi stimoli. Se dovete ancora farvi avanti con una persona che vi piace, è tempo di buttarsi senza timori e con un po’ di classe. Per quanto riguarda il lavoro, avanzate richieste, state lavorando con la massima dedizione e meritate un aumento di stipendio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello d