Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 3 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi Venere è in opposizione e questo potrebbe causare qualche disagio nella vita di coppia, cercate di essere più pazienti. Sul fronte professionale scegliete cosa fare, prendete la strada giusta per voi, ma non fate il passo più lungo della gamba.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata importante, soprattutto in amore arrivano novità importanti. Sul fronte professionale siete un po’ tesi e nervosi, ma passerà anche questa.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox oggi per voi sarà una giornata positiva e molto promettente dal punto di vista sentimentale, lanciatevi nella mischia, non abbiate timore. Un progetto potrebbe decollare a breve nei prossimi mesi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle arrivano divergenze in amore, per quelle coppie che non sono in crisi. Sul fronte professionale dovete fare il punto della situazione.

LEONE

Cari Leone, Venere è dalla vostra parte e nel weekend anche la Luna vi aiuterà a portare a casa una grande soddisfazione soprattutto in amore. Con il lavoro pensate di aver dato tanto e aver ricevuto poco, occhio alla fedeltà.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di oggi è una giornata un po’ mogia per voi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante però il vostro oroscopo resta bello attivo. Sul fronte professionale, dal 10 arriva una buona notizia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata positiva e promettente per voi e per il vostro cuore.

