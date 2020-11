Martedì 3 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi è una situazione intrigante, in amore volete rimettervi in gioco e allora giocate al meglio le vostre carte, non ve ne pentirete. Sul lavoro le cose procedono seppur a rilento, abbiate pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox oggi vivrete una giornata un po’ agitata in amore, fate tutto con calma, non affrettatevi a prendere decisioni, potreste poi pentirvene in un secondo momento. Negli affari dovete concludere un accordo, valutate bene il fattore economico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel pomeriggio potreste vivere un momento di disagio nella vita di coppia. Con il lavoro invece avete voglia di cambiare, siete stufi di fare sempre le stesse cose, non vi entusiasma più quello che fate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se nel vostro rapporto c’è qualcosa che non va, approfittate di questi giorni per capire il da farsi. Sul fronte professionale, non rovinate tutto soltanto per dispetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle ci deve fare una scelta in amore è meglio che proceda adesso perché le stelle sono dalla vostra parte e vi sussurrano parole d’amore all’orecchio. Sul lavoro altro paio di maniche, siete un tantino agitati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi le stelle promettono incontri interessanti per il vostro cuore provato. Sul fronte professionale, tra pochi giorni potrete ritrovare la serenità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: l’amore torna a bussare alla vostra porta, rimettetevi in gioco senza timore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 3 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 novembre 2020