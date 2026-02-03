Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più rimandare una decisione che riguarda lavoro o sentimenti. Venere vi protegge, ma chiede sincerità, prima di tutto con voi stessi. Sul lavoro c’è una proposta interessante, da valutare con calma. In amore le coppie che hanno vissuto tensioni possono recuperare, ma solo se entrambi fanno un passo verso l’altro. I single sono affascinanti, ma devono evitare storie complicate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 febbraio 2026), il cielo vi chiede di trasformare questa intensità in consapevolezza. Sul lavoro c’è una sfida importante: qualcuno vi osserva, e non per criticarvi. In amore siete magnetici, ma anche diffidenti. Se qualcuno vuole entrare davvero nella vostra vita, dovete aprire una porta, non solo una fessura. Periodo favorevole per chi vuole chiudere un capitolo e iniziarne uno nuovo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo vi spinge a guardare lontano, a progettare, a sognare in grande. Sul lavoro attenzione però a non trascurare i dettagli: l’entusiasmo va accompagnato dalla concretezza. In amore avete bisogno di spazio, ma non di solitudine. Chi è in coppia deve ritrovare complicità, chi è solo potrebbe innamorarsi di qualcuno “diverso dal solito”.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete fatto scelte importanti e ora il cielo vi chiede di mantenerle con coerenza. Sul lavoro siete determinati, ma un po’ stanchi: concedetevi una pausa. In amore fate fatica a esprimere ciò che provate, ma questo è il momento giusto per farlo. Le coppie solide resistono, quelle fragili devono chiarire. Favoriti i progetti a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 febbraio 2026), avete idee brillanti, ma non tutti riescono a starvi dietro. Sul lavoro potete proporre qualcosa di nuovo, ma scegliete bene i tempi. In amore siete imprevedibili: chi vi ama deve accettare questa vostra natura, ma voi dovete ricordarvi che la libertà non esclude la presenza. I single vivono incontri stimolanti, anche improvvisi.

PESCI

Cari Pesci, il vostro è un cielo romantico e ispirato, ma anche un po’ confuso. Le emozioni sono forti, e non sempre riuscite a gestirle. Sul lavoro seguite l’intuito, ma senza perdere il contatto con la realtà. In amore avete bisogno di dolcezza e conferme. Le coppie devono proteggere il sentimento da interferenze esterne, mentre chi è solo potrebbe vivere un incontro karmico, di quelli che lasciano il segno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il vostro è un cielo romantico e ispirato, ma anche un po’ confuso.