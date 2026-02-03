Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 3 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di risveglio emotivo. Dopo settimane in cui avete sentito il bisogno di correre, di dimostrare, di affermarvi, ora il cielo vi chiede una cosa diversa: ascoltare. Marte vi rende energici ma anche impulsivi, quindi attenzione alle parole, soprattutto in amore. Sul lavoro c’è una prova da superare, non per forza un ostacolo, ma una verifica delle vostre reali motivazioni. Chi ha cambiato strada di recente sta iniziando a capire se è stata la scelta giusta. In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro stimolante, ma non tutto va consumato subito: lasciate spazio al tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 febbraio 2026), non siete amanti delle rivoluzioni improvvise, e per fortuna: questo è un periodo in cui la pazienza viene premiata. Sul lavoro arrivano conferme, soprattutto per chi ha seminato bene negli ultimi mesi. Attenzione però alle spese: non è il momento di strafare. In amore c’è bisogno di maggiore chiarezza. Le coppie stabili devono ritrovare un dialogo più profondo, mentre chi è solo potrebbe sentirsi un po’ chiuso: aprite una finestra sul mondo, anche solo con un messaggio in più.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo, e il rischio è quello di disperdere energie. Questo cielo favorisce i contatti, le comunicazioni, gli accordi: ottimo per chi lavora con le parole o con il pubblico. Ma attenzione alle promesse: fate solo quelle che potete mantenere. In amore c’è voglia di leggerezza, ma non tutti intorno a voi sono pronti a seguirvi su questo piano. Chi ha vissuto una delusione recente deve smettere di analizzare e iniziare a sentire.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo vi restituisce energia e visibilità, ma attenzione all’orgoglio: non tutto è una sfida. Sul lavoro potete ottenere un riconoscimento importante, soprattutto se avete avuto il coraggio di mettervi in gioco. In amore siete passionali, ma anche esigenti: ricordate che l’amore non è un palcoscenico, è uno scambio. I single hanno buone occasioni, soprattutto in ambienti nuovi o fuori dalla routine.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 febbraio 2026), state facendo i conti con il passato, ma non per rimpiangerlo: per capire cosa portare con voi e cosa lasciare andare. Sul lavoro c’è un rallentamento che non va vissuto come una sconfitta, bensì come una pausa necessaria. In amore siete più sensibili del solito: chi vi ama deve dimostrarlo con i fatti. Favoriti i rapporti familiari e i chiarimenti che rimandavate da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di rimettere ordine, non solo nella vita pratica ma anche nei sentimenti. Sul lavoro siete precisi, affidabili, ma rischiate di prendervi troppe responsabilità: imparate a delegare. In amore c’è bisogno di meno controllo e più spontaneità. Chi è in coppia deve evitare critiche inutili, chi è solo potrebbe scoprire che l’amore arriva proprio quando smette di cercarlo con ossessione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete bisogno di rimettere ordine, non solo nella vita pratica ma anche nei sentimenti.