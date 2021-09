Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie che si vogliono bene da tempo potrebbero pensare a cose importanti, anche un grande passo come il matrimonio o una convivenza. Per quanto riguarda il lavoro, organizzate qualcosa di piacevole ma state attenti ad una persona dell’Ariete, potrebbe mettervi il bastone fra le ruote a causa dell’invidia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 settembre 2021), per voi si prospetta una giornata molto importante e cruciale. Il momento di fare scelte importanti per il vostro futuro è arrivato. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate le nuove proposte: fatevi valere e dimostrate quando siete bravi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, , la parte iniziale della giornata si prospetta agitata, purtroppo per l’amore non sarà un periodo splendido… E ottobre sarà anche peggio. Conviene mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Lavoro? Non fate troppo e cercate di vivere questa giornata rilassandovi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, gli incontri da fare in questo periodo sono interessanti. Nel corso del pomeriggio però la Luna sarà in opposizione… Per quanto riguarda il lavoro, coloro che hanno iniziato un nuovo percorso dovranno fare molta attenzione ad ogni mossa. C’è sempre chi proverà a farvi andare fuori strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 settembre 2021), le relazioni che ora sono in crisi dovranno stare attente, la situazione però ad ottobre migliorerà, cercate di parlarvi e trovare un punto d’incontro, insomma tenete duro. Capitolo lavoro: quella in arrivo sarà la classica giornata piena di piccole tensioni.

PESCI

Cari Pesci, la mattinata sarà sotto pressione per colpa della Luna opposta, il pomeriggio andrà meglio. Molto meglio. Potrete ad esempio fare interessanti incontri se siete single da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro rendimento è in crescita. Colleghi e superiori lo noteranno con piacere.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: scelte importanti in vista. Fatevi valere sul lavoro.

