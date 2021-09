Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Luna contraria, soprattutto dal pomeriggio, per cui siate prudenti e non arrabbiatevi se qualcosa non va come vorreste. Cercate di sfruttare bene la mattinata e fare il pieno di pazienza per il resto della giornata. Per quanto riguarda il lavoro, anche se sembra che tutto quel che fate non va a buon fine, entro il mese di ottobre avrete grandi risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (28 settembre 2021), si prospetta una giornata davvero positiva. La Luna torna favorevole in amore, Cancro e Pesci sono segni con cui ci potrebbe essere una bella complicità. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee verranno apprezzate quando troverete il giusto equilibrio.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata favorevole in amore. Non sottovalutate un incontro, cercate di parlare in maniera chiara e di mostrarvi per ciò che siete, senza maschere. Capitolo lavoro: anche se è un periodo pieno di opportunità, cercate di risparmiare in vista dei prossimi mesi. Ultimamente avete speso troppo.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata favorevole in amore: nelle prossime ore e settimane potrete fare davvero bei progetti di coppia. Lavoro? Ci sono un po’ di problemi, ora non conviene alimentarli con polemiche e litigi. Rischiate di peggiorare la situazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 settembre 2021), il mese di ottobre porterà tanto amore nel vostro segno, attenzione però con il segno dello Scorpione e dell’Acquario: evitate litigi. Per quanto riguarda il lavoro, chi parte adesso con un nuovo progetto non dovrebbe fare confronti con il passato. Voltate pagina.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una mattinata ancora sottotono, il pomeriggio invece potrebbe permettervi di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, avete buone idee ma fate le cose con calma, senza fretta. Rischiate altrimenti di commettere gravi errori che comprometteranno il vostro successo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: molto bene l’amore. Lavoro? Servirà trovare un giusto equilibrio.

