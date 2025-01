Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potreste sentirvi in armonia con gli altri e le vostre relazioni potrebbero rafforzarsi. È un buon momento per cercare nuovi contatti o approfondire amicizie. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani. Piano piano tutto si aggiusterà. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 gennaio 2025), le vostre intuizioni sono forti. Se avete bisogno di fare scelte importanti, seguite il vostro istinto. Le sfide professionali possono essere affrontate con successo. Qualcosa non va secondo i piani. Calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste essere molto più energici del solito. Usate questa vitalità per portare a termine progetti che avete lasciato in sospeso. Il divertimento è una buona via di fuga. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani. Ottime opportunità di successo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione è al massimo. Potrebbe portare grandi progressi in ambito lavorativo o nelle vostre ambizioni. Non dimenticate però di concedervi anche un po’ di relax. Avete bisogno di un po’ di riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 gennaio 2025), giornata ideale per lavorare su obiettivi a lungo termine. Potreste sentirvi più ispirati del solito a fare cambiamenti significativi. Lavorare in gruppo vi porterà vantaggi importanti.

PESCI

Cari Pesci, le vostre emozioni potrebbero essere altalenanti, ma potreste anche essere più sensibili alle esigenze degli altri. Usate questa sensibilità per creare armonia nelle relazioni. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: potrebbe portare grandi progressi in ambito professionale o nelle vostre ambizioni.