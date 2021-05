Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 25 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 25 maggio – sarà una giornata nella quale porre massima attenzione in amore: anche un incontro occasionale potrebbe rivelarsi qualcosa in più del previsto. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ volubili: vi consiglio di stare attenti alle distrazioni, fate le cose con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 maggio 2021 – la Luna è nel vostro segno e vi porta passionalità, Giove vi protegge per qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, se è possibile cercate di siglare un accordo entro la fine del mese di giugno. Le stelle poi non saranno più così favorevoli.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa sarà per voi una giornata nella quale potrebbe nascere un sentimento nuovo dal nulla, tornerà una buona passionalità. Capitolo lavoro: durante la giornata di oggi la Luna sarà nel segno: Saturno in buona luce vi inviterà a rimettervi in gioco. Insomma, rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se vedete che qualcosa non va come dovrebbe prendetevi del tempo, in amore è importante la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, siete persone sempre molto attive, detestate le perdite di tempo. Giove vi aiuterà per qualche settimana. Tenete duro. Le opportunità migliori arriveranno presto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 maggio 2021), probabilmente se qualcosa non va in amore ne potreste risentire. Nei rapporti con Toro e Leone è importante cercare il giusto equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni sono sempre forti ma forse sarebbe il caso di non partire sempre in quarta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, le tensioni che dovete affrontare in amore sono varie: ci vorrà pazienza sia nei rapporti con il partner sia in famiglia. Nel lavoro se dovete fare una scelta non siate troppo precipitosi. Dovete avere la giusta calma per poi non pentirvene, soprattutto se ricoprite un ruolo di responsabilità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: passionalità in amore, il partner ne sarà felice. Giove è dalla vostra parte.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 MAGGIO 2021