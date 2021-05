Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 25 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 25 maggio – il consiglio è di approfittare per riflettere sulla vostra vita sentimentale. Siete soddisfatti o pensate di meritare di meglio? Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti vanno a rilento: bisogna recuperare quanto perso nel 2020. E, in alcuni casi, bisogna farlo rapidamente…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 maggio 2021), avreste bisogno di qualcuno di positivo, disponibile per darvi una mano o semplicemente una parola di conforto… Per quanto riguarda il lavoro, se siete alla ricerca di un primo impiego troverete delle belle opportunità.

GEMELLI

Cari Gemelli, le coppie che si vogliono bene ora avranno la strada spianata nel prossimo futuro. Potete iniziare a progettare il matrimonio o una convivenza. Capitolo lavoro: è un periodo di cambiamenti, possono essere impegnativi ma alla fine redditizi. Rimboccatevi le maniche e affrontate i problemi senza paura.

CANCRO

Cari Cancro, grazie alla Luna favorevole potreste innamorarvi, trovare l’amore vero: ancora di più nel mese di giugno. Abbiate quindi fiducia in una svolta positiva. Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili cambiamenti, i punti di riferimento saranno diversi dal solito. Bisognerà adattarsi. Ce la farete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 25 maggio), potreste anche arrabbiarvi se il vostro partner non vi darà tutto il supporto di cui avrete bisogno. Lavoro? Nelle prossime ore sarete più nervosi, quasi insofferenti: potreste rimanerci male se una risposta non arriverà… Cercate di evitare inutili litigi e mantenete la calma.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione generale invita alla prudenza, con Pesci o Gemelli potrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante rivedere alcuni conti, ci sono stati un po’ di problemi di recente… Mantenete la calma e ragionate secondo coscienza, senza farvi prendere dalla fretta o dall’ansia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: la Luna potrebbe darvi una grossa mano in amore, specie se siete single da tempo.

