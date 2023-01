Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 24 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere in queste ore sta transitando nel vostro segno portandovi grandi vantaggi, nonostante critiche e ostilità non manchino di certo… Ultimamente qualcosa vi ha bloccato ma in questi giorni è possibile ripartire alla grande e rifarsi del recente passato. Qualcuno sta pensando a una nuova attività o a un cambiamento di vita che arriverà nella seconda parte di maggio. In amore le stelle ora sono ancora neutrali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 gennaio 2023), Luna e Venere favorevoli vi aiuteranno per ritrovare l’equilibrio che cercate nella vostra vita. Ciò nonostante sembrate un po’ distratti sul lavoro, qualcuno ha già la testa alla primavera ma non dovete perdere di vista il presente altrimenti saranno guai… La settimana si preannuncia tosta ma il fine settimana sarà migliore. Molto migliore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se ci sono problemi d’amore il consiglio è parlarne presto e con chiarezza assoluta. Il fine settimana potrebbe essere un po’ tribolato e rischiereste di non sfruttare l’occasione giusta per risolvere la questione. Capitolo lavoro: entro quattro mesi le stelle vi promettono un miglioramento professionale importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore ci potrebbero essere delle grandi aperture per i lavoratori dipendenti anche se dovrete fare i conti con persone che cercano di bloccare la vostra ascesa in tutti i modi. La primavera porterà risorse o cambi di azienda. Per quanto riguarda l’amore, favorite le giovani coppie che vogliono convivere, sposarsi o fare un figlio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 gennaio 2023), buona giornata per chiarire cose che non vanno e recuperare un po’ di tranquillità: questo è il periodo decisivo in cui troverete saggezza e un buon equilibrio psicofisico. Se sentite che non è ancora giunto il momento di agire, in generale, limitatevi ad osservare…

PESCI

Cari Pesci, la Luna in ottima posizione vi spinge ad essere più convincenti del solito, ad essa si aggiungerà nel fine settimana anche Venere: questa combo di pianeti vi farà avere un’illuminazione. Sta arrivando il momento di eliminare cattivi pensieri e mostrare tutta la vostra forza. Tornano vivi anche i sentimenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la Luna in ottima posizione vi spinge ad essere più convincenti del solito.