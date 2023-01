Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi – 24 gennaio – dovrete fare particolarmente attenzione alle spese, potrebbe verificarsi qualche uscita di troppo. Saranno gli stessi imprevisti, però, ad accelerare la vostra ascesa in ambito lavorativo. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo una bella soddisfazione, soprattutto se ultimamente siete stati attaccati senza motivo! Possibili chiarimenti anche riguardo l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 gennaio 2023), nel corso delle prossime ore di questo mese avrete modo di risolvere qualche contrasto in famiglia; la Luna metterà il suo zampino anche sulle conoscenze, stimolando rapporti con persone che vivono in altre città e garantendovi qualche opportunità in più. Anche in amore si intravede qualcosa all’orizzonte.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata di fine gennaio un po’ strana, in cui sicuramente sarebbe meglio non prendere posizioni dure e nette. Smussate gli angoli. Cercate di essere prudenti e contenere l’aggressività per almeno 48 ore… Evitate anche di pressare troppo gli altri soprattutto sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, a breve Venere inizierà un transito interessante nel vostro segno e porterà novità, vantaggi, soddisfazioni e tanto altro. Insomma siate pronti ad accogliere belle cose e novità. Dal canto vostro però dovrete impegnarvi molto a riprendervi dal momento di calo e a chiarire questioni in sospeso con il partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 gennaio 2023), evitate ogni tipo di provocazione. Vi attendono svolte importanti a partire da maggio, ma dovete essere lucidi fin da subito senza perdervi in questioni inutili. Molti di voi vengono da un periodo no, ma già dalla prossima settimana le cose andranno meglio. Abbiate fiducia. Venere non sarà più in opposizione dal 27, resistete ancora un po’!

VERGINE

Cari Vergine, i nati sotto questo segno cercano sempre di programmare il proprio futuro ed essere rigorosi, con gli altri ma soprattutto con se stessi. Ma ultimamente non è possibile. Attenzione anche in amore: la vostra attenzione è concentrata altrove ma bisogna cancellare i malumori e recuperare serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: avrete modo di risolvere qualche contrasto in famiglia.