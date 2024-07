Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, meglio non affrontare i problemi di cuore nel corso delle prossime ore. Attenzione anche ai ritorni di fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, non siete molto convinti: che ne dite di trovare una soluzione per mettere fine a un contenzioso? Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà nel giro di poco tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 luglio 2024), discussioni in amore: cercate di non farvi desiderare troppo. Per quanto riguarda il lavoro, dovete agire con coraggio: non potete stare fermi a guardare. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore cercate di fare chiarezza, il cielo promette bene, godetevi il momento. Cercate solo di affrontare un problema alla volta… Per quanto riguarda il lavoro, cambiamenti in arrivo: le opportunità sono dietro l’angolo! Piano piano tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore bene l’amore: la Luna è dalla vostra parte e state già affrontando molti cambiamenti a livello sentimentale. Favoriti gli incontri per i single. Per quanto riguarda il lavoro, favorito chi è impegnato nel fine settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 luglio 2024), il cielo promette bene: favoriti gli incontri, ma se avete discusso con qualcuno cercate di fare chiarezza. Fate la pace… Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il vostro momento: ora riuscirete a vincere una sfida!

PESCI

Cari Pesci, in amore è arrivato il momento di parlare, di fare chiarezza, ma senza troppe polemiche. Specie quelle del tutto inutili… Per quanto riguarda il lavoro, cambiamenti in arrivo e vittorie all’orizzonte!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Cancro: bene l’amore: la Luna è dalla vostra parte.