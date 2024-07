Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 luglio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è dalla vostra parte in questo periodo dell’anno: si può (o meglio: si deve) parlare d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno finalmente prenderà in considerazione una vostra idea. Verrete notati. Fate il vostro gioco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 luglio 2024), state pensando ad altro e non siete molto concentrati sull’amore in questo momento… Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa vi innervosisce, forse un ritardo e un cambiamento. Cercate di mantenere la calma e di non arrabbiarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore cercate di fare chiarezza, soprattutto se avete dovuto fare i conti con una crisi nel recente passato. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi forse sta pensando a un trasferimento. Rimboccatevi le maniche. Mostrate a tutti il vostro reale valore.

CANCRO

Cari Cancro, in amore cercate di fare chiarezza, entro il mese di agosto potrebbe nascere una bella relazione. Importante. Per quanto riguarda il lavoro, buone sorprese: i progetti ci sono, la creatività anche. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 luglio 2024), discussioni con il partner da risolvere al più presto. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo nuovi progetti: la creatività non vi manca affatto! Ottime opportunità in ogni campo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore cercate di fare chiarezza, ma non siate troppo critici e severi con voi stessi e con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, vincerete prima o poi: tutti i sacrifici verranno ripagati! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: se ci sono questioni in sospeso, cercate di fare chiarezza e non trascinate problemi di lungo corso.