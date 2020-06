Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (23 giugno 2020) si prevede una giornata davvero sottotono per il vostro segno, specie in amore. Cercate dunque di mantenere la calma e non litigare inutilmente con il partner. I problemi e lo stress, anche sul lavoro, non mancano. Voi cercate di starci lontano il più possibile. Maggior ottimismo verso il futuro: le cose miglioreranno presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prevede una giornata piuttosto complicata dal punto di vista sentimentale. Potreste facilmente innervosirvi e perdere la pazienza. Cercate quindi di evitare le discussioni, perché potreste dire cose di cui vi pentirete. Ultimamente le spese sono state superiori alle entrate, moderatevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore ormai da tempo non è periodo. Le discussioni con il partner, infatti, sono all’ordine del giorno. Se davvero ci tenete alla storia che state vivendo, meglio se provate a parlarvi e a chiarire. In ogni caso evitate tradimenti che farebbero solo soffrire l’altra persona. Periodo di stasi sul lavoro, abbiate pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata all’insegna delle tensioni e dello stress all’interno della coppia. Cercate di ritrovare serenità e calma, se non volete litigare inutilmente. Ottime prospettive per le relazioni nate da poco: potranno trasformarsi in qualcosa di significativo. Sul lavoro serve pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi le stelle prevedono tensioni e discussioni in amore per molti di voi. Cercate allora di mantenere la calma e non essere troppo duri con voi stessi e con chi vi circonda. Moderate anche le parole e contate fino a dieci prima di aprir bocca: rischiate altrimenti di pentirvene successivamente. Bene il lavoro ma in generale attenzione perché avete la Luna in opposizione.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (23 giugno) prevede una giornata piuttosto incerta in amore a causa di Venere in opposizione. Vi sembra come se aveste perso i vostri punti di riferimento e non riuscite più a raccapezzarvi. Evitate quindi di prendere decisioni importanti o quanto meno non fatelo frettolosamente. Difficoltà sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: anche se in amore le cose non vanno per il meglio, potete guardare al futuro con ottimismo.

