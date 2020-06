Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi, si prevede una giornata piuttosto complicata per i sentimenti, soprattutto al mattino. Potreste essere chiamati presto a prendere decisioni importanti: se la storia che state vivendo non vi soddisfa più, forse è meglio chiuderla per sempre. Sul lavoro ci sono molti aspetti da organizzare meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, giornata piuttosto tesa e all’insegna del nervosismo. Cercate di mantenere la calma se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda, in particolare con il partner. Concentratevi sul futuro e cercate di non pensare al passato: le cose presto andranno per il meglio e luglio sarà un mese propizio. Cambiamenti in vista nel lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, approfittate del fatto di avere la Luna favorevole, a cominciare dal pomeriggio, per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Cercate di non pensare al passato e proiettarvi sul futuro. Sono infatti in vista cambiamenti positivi. Sul lavoro permane invece un po’ di stasi: vorreste cambiare aria, ma al momento non ci sono grandi opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, avrete la Luna nel segno e questo significa che potrete finalmente vivere a pieno le vostre emozioni, svagarvi e realizzare i progetti che avete più a cuore. Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, ottenete successi importanti e preziosi. Chi vi circonda e in particolare i vostri superiori apprezzeranno le vostre qualità e il vostro valore.

LEONE

Cari Leone, oggi – 23 giugno 2020 – sarà una giornata molto positiva, grazie alla Luna favorevole. Approfittatene per rilassarvi e tirare un po’ il freno a mano dopo un periodo vissuto a ritmi elevatissimi. Essere cauti e tenere un basso profilo non è certo nella vostra natura, ma dovrete sforzarvi per riuscirci. Occhio anche alle spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox, l’oroscopo di oggi vi vede tutti presi dalle vostre questioni lavorative, tanto da mettere l’amore in secondo piano. In generale una giornata in cui non siete certo al massimo, per cui potreste innervosirvi e perdere la pazienza facilmente. Potrebbero ripresentarsi alcuni problemi lavorativi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie sul lavoro e grandi emozioni in arrivo grazie alla Luna nel segno.

