Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 22 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un momento di recupero dopo qualche giorno teso. L’amore chiede gesti semplici ma sinceri. Al lavoro, la tua diplomazia può risolvere più di una questione spinosa. Approfittate di questo periodo per migliorare la propria situazione lavorativa. Ci potrebbero essere alcune discussioni con il partner, ma tutto si risolverà rapidamente grazie alla vostra capacità di comunicare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 luglio 2025), giornata tesa per le emozioni: Plutone può portare a galla vecchi rancori. Cerca di non reagire di impulso. Al lavoro, la tua determinazione ti rende autorevole, ma modera i toni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere in buon aspetto porta leggerezza e desiderio di evasione. Lavorativamente, sei motivato e creativo: progetti nuovi in arrivo. Bene i rapporti con colleghi e amici. onostante alcune tensioni, potrete trovare la giusta sintonia con il partner. Sarà una buona settimana per rilassarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai bisogno di certezze: oggi puoi lavorare per consolidarle. In amore, meglio il dialogo della chiusura. Lavoro proficuo, specie se legato a iniziative personali. Le opportunità professionali saranno molte, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con l’impegno. Le cose andranno a gonfie vele: se siete single, potrebbero esserci nuovi incontri, mentre se sei in coppia, la complicità sarà al massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 luglio 2025), hai voglia di rompere la routine, ma attenzione agli imprevisti. In amore, meglio ascoltare che parlare troppo. Nelle finanze, agisci con prudenza. Buon periodo per risolvere alcune questioni professionali, ma sarà anche importante dedicare tempo alla famiglia e agli affetti. I momenti di serenità prevarranno.

PESCI

Cari Pesci, giornata intensa sul piano emotivo. Puoi chiarire una questione sentimentale o dare spazio a una nuova conoscenza. Lavoro creativo favorito, ma attenzione alla stanchezza mentale. Attenzione a non essere troppo impulsivi: a volte la calma è la chiave per risolvere i conflitti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: hai voglia di rompere la routine, ma attenzione agli imprevisti. In amore, meglio ascoltare che parlare troppo. Nelle finanze, agisci con prudenza.