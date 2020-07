Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 21 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata di nervosismo e agitazione, ma per fortuna la situazione migliorerà nei prossimi giorni, dovete soltanto avere pazienza. La creatività aumenta sempre di più in questo periodo, e vi permetterà di portare avanti i vostri progetti lavorativi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, non fatevi prendere dall’agitazione e dall’ansia in questo periodo, visto che secondo l’oroscopo di Paolo Fox i problemi si potranno risolvere facilmente, per cui evitate di andare nel panico. In famiglia prestate attenzione a ciò che dite, potrebbero esserci delle discussioni accese e di cui vi pentireste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox con questa bella Luna dalla vostra parte quella di domani sarà una giornata sicuramente positiva, avete un quadro astrologico molto interessante che andrà a stimolare la sfera sentimentale, per cui approfittatene soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Bene anche le amicizie e il lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi in amore le cose miglioreranno sicuramente nei prossimi giorni, anche se la Luna non è più in opposizione. In generale meglio evitare discussioni, soprattutto nei rapporti con il partner. Sul lavoro vanno fatti dei passi avanti, è il momento di chiedere quello che volete.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi – 21 luglio – vi vede piuttosto sottotono e in crisi di idee e fiducia in voi stessi. La Luna in opposizione di certo non vi aiuta, anzi aumenta discussioni e contrasti. Cercate di mantenere la calma e di evitare conflitti soprattutto in famiglia. Nel mondo del lavoro bisogna prendere delle decisioni. Siete davvero soddisfatti della vostra carriera?

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata che metterà a dura prova il vostro nervosismo: il lavoro risucchia le vostre energie, cercate di non intaccare anche la sfera sentimentale. Le tensioni e i problemi, infatti, non devono essere riversati sul partner.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: giornata molto positiva specie in amore grazie alla Luna positiva. Approfittatene.

