Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, in amore secondo il guru delle stelle si può ricominciare dopo un periodo difficile, mettendo un punto fermo e ripartendo da capo. Lo farete anche alla grande, visto che la passione gioca un ruolo fondamentale nella vostra vita, occhio soltanto a non sprecare troppo denaro per il corteggiamento, non è infatti un periodo roseo per le vostre finanze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox quella che vivrete sarà una giornata all’insegna del nervosismo e della tensione, siete troppo agitati in questo periodo perché le cose non vanno come vorreste. In amore la relazione potrebbe prendere una brutta piega e voi non sarete dell’umore giusto per affrontare un ennesimo litigio. Cambiamenti sul posto di lavoro, arrivano novità interessanti e da cogliere al volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox oggi è una giornata davvero positiva: state vivendo un periodo positivo soprattutto in amore, i sentimenti iniziano a risvegliarsi in questo periodo e ci saranno nuovi incontri per i single. Le nuove relazioni, infatti, anche quelle nate da pochissimo, potrebbero diventare importanti.

CANCRO

Cari Cancro, oggi giornata positiva per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrete ottenere finalmente di più e sarà facile anche risolvere i problemi che vi trascinavate dietro da tempo. Nuove collaborazioni e offerte di lavoro in vista. Bene anche l’amore. Allontanatevi dalle persone tossiche, soprattutto da chi vi ha teso agguati in passato.

LEONE

Cari Leone, state attraversando una fase positiva della vostra vita con belle soddisfazioni e nuove opportunità. Bene soprattutto i sentimenti, complice anche la Luna positiva che vi aiuta. Sul lavoro le cose sembrano ancora difficili e faticose, ma il vostro sforzo verrà ricompensato e le vostre qualità saranno riconosciute.

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarete un po’ stanchi e scontrosi, cercate di rilassarvi e di mantenere la calma perché con un atteggiamento bellicoso non andrete molto lontano, per cui cercate di essere tenaci e resistenti, non vi abbattete subito davanti agli ostacoli e alle prime difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: continua un periodo davvero positivo per il vostro segno. Nuove offerte di lavoro e opportunità professionali. Bene l’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

