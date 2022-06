Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 21 giugno 2022 – parte con una situazione astrologica molto positiva. Cercate di sfruttarla al massimo, perché certi treni non passano due volte. Per quanto riguarda il lavoro, anche i rapporti più difficili potranno essere sanati. Parlatevi e chiarite, la cosa fondamentale sul posto di lavoro è che ci sia un buon clima. Serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 giugno 2022), continua l’ondata di pianeti interessanti che attraversano il vostro segno. Approfittatene. C’è un bel clima di recupero, potreste anche azzardare delle proposte sul lavoro…

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata positiva per l’amore, potrete vincere molte sfide. Se avete avuto litigi e discussioni con il partner, questo potrebbe essere il momento giusto per chiarirvi e recuperare. Le prossime giornate saranno interessanti se volete portare a casa un risultato molto positivo sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle migliorano su tutti i fronti, anche Venere farà il suo ingresso definitivo nel vostro segno e vi darà una spinta in più in amore. Litigi o cause? Cercate una mediazione. Fatevi eventualmente aiutare da una persona fidata ed esperta. Non potete pensare di fare tutto da soli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 giugno 2022), l’amore non è al top. Se avete avuto litigi e discussioni con il partner, può essere il momento giusto per chiarirsi, ma dovete farlo parlandovi. Lavoro? Se lo volete potrete sempre essere un pizzico davanti agli altri.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete rivalutare delle questioni in amore. Forse la persona che pensavate fosse quella giusta in realtà non lo è. Meglio metterci una pezza sopra. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da rivedere un accordo importante. Fate valere le vostre ragioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: con queste stelle potete ottenere grandi cose.