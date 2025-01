Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 21 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia sarà la chiave per risolvere eventuali incomprensioni nel corso delle prossime ore. Cercate di trovare un equilibrio nelle vostre relazioni. La vostra capacità diplomatica sarà fondamentale per mediare in situazioni complesse.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 gennaio 2025), potreste sentirvi emotivamente distanti. Prendetevi un momento per riflettere e capire cosa vi turba davvero. Nel corso delle prossime ore rimandate le decisioni importanti. Sarà meglio concentrarsi sulle attività di routine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna positiva vi renderà irresistibili. Nuovi incontri in vista per i single, mentre le coppie ritrovano complicità. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani. Il vostro entusiasmo vi spingerà verso obiettivi ambiziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una giornata di riflessione. Potreste sentire il bisogno di mettere ordine nei vostri sentimenti e capire cosa desiderate davvero. Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti, soprattutto nelle trattative. Meglio attendere momenti più favorevoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 gennaio 2025), il vostro fascino sarà irresistibile. Approfittatene per avvicinarvi a chi vi interessa o per rafforzare un legame. Vi attende un’ottima giornata per proporre nuove idee e progetti. La vostra creatività sarà apprezzata nel corso delle prossime ore.

PESCI

Cari Pesci, i sentimenti saranno intensi e profondi nel corso delle prossime ore. Momenti magici per chi è in coppia; possibili colpi di fulmine per i single. Il transito lunare vi spinge a trasformare i vostri sogni in realtà. Approfittate di questo slancio per avviare nuovi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: con queste stelle ottime non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.