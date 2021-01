Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una Luna favorevole dona grande smalto alle coppie, per cui ci sono ottime prospettive amore. Se siete single, è il momento di guardarsi attorno per trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, non è un periodo negativo anche se l’ultimo anno non è stato dei migliori. Forse è il caso di iniziare a pensare positivamente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (19 gennaio 2021), dovete prepararvi positivamente perché i prossimi giorni, e in particolare le giornate di giovedì e venerdì saranno interessanti, soprattutto per gli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dare un po’ di più, le stelle sono dalla vostra parte: è il momento di osare.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – martedì 19 gennaio 2021 – vivrete una giornata favorevole in amore. Se siete single l’invito è quello di guardarvi attorno, potreste trovare presto l’anima gemella. Capitolo lavoro: tutto si sta sistemando, se recentemente avete avuto dei problemi l’asse si sta riequilibrando. Chiarite discussioni con colleghi e superiori.

CANCRO

Cari Cancro, fate attenzione perché non mancano i problemi. Potreste vivere ancora dei momenti non troppo felici… La Luna sarà dissonante: attenzione alle incomprensioni in amore. L’agitazione si riverserà anche nel lavoro, non sarà una grande giornata, ma niente di drammatico. Mantenete la calma per non litigare inutilmente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – martedì 19 gennaio 2021 – se ci sono dei piccoli problemi personali o in amore è il momento giusto per risolverli: la Luna nelle prossime ore sarà favorevole. Approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà ancora un po’ di confusione. I prossimi giorni andranno meglio. Abbiate pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi – martedì – per voi si prospetta una giornata tranquilla ma attenzione alla serata: in amore ci sarà ancora qualcosa che non funzionerà come deve…. Per quanto riguarda il lavoro, potreste iniziare a sentire il carico di responsabilità dei mesi scorsi. Prendetevi qualche giorno di riposo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata decisamente favorevole per l’amore. Buttatevi!

