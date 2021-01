Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 19 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 19 gennaio 2021 – potrebbero esserci un po’ di disagi in amore: la Luna sarà opposta, cercate di non polemizzare troppo. L’invito quindi è quello alla cautela. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe farvi arrabbiare, rispondete a tono ma non esagerate. Potreste poi pentirvene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – martedì 19 gennaio 2021 -, e in generale in questo periodo dovete fare grande attenzione in amore. Le acque si stanno agitando e non poco: Mercurio nelle prossime ore sarà contrario. Nei prossimi tre giorni prestate attenzione anche al lavoro. Potrebbero esserci cattive sorprese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore, se vivete una storia di lungo tempo, potreste vivere qualche tensione. Pensate che la vostra relazione sia giunta al termine? Forse è il caso di voltare pagina. Magati avete bisogno di nuovi stimoli. La luna ci ricorda che nulla va buttato se può essere recuperabile: positività e rinnovo saranno i termini con cui cercare di far pace nelle prossime ore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi in amore le cose non andranno benissimo: sarete disinteressati, forse annoiati. La vostra storia non vi entusiasma più? Per quanto riguarda il lavoro, sarete ottimisti per il futuro. Di recente avete cambiato strada? Prima di chiudere il capitolo dovrete risolvere alcuni contenziosi rimasti aperti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (martedì 19 gennaio 2021), si prospetta una giornata positiva per l’amore: Luna e Sole saranno favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, siete ancora indecisi, cambiate idea troppo facilmente. Cercate di chiarire il vostro obiettivo perché entro febbraio potreste avere buone notizie.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – 19 gennaio – secondo l’oroscopo di Paolo Fox la positività è nel vostro segno e i sentimenti ne stanno beneficiando. Se siete single, potreste fare piacevoli incontri. Ottimismo anche nel lavoro, dove arriveranno nuovi incarichi. Febbraio sarà un mese importante. Abbiate un po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: positività e ottime notizie dal lavoro. Tutto in vista di un ottimo febbraio.

