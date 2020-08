Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 18 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (18 agosto) sarà una giornata complessa, in cui vi innervosirete facilmente. Cercate di prendere le cose con maggiore leggerezza: per quanto riguarda i sentimenti le cose migliorano rispetto agli ultimi giorni, grazie alla Luna in aspetto positivo. Sul lavoro prendere una decisione non sarà facile perché non dipenderà solo da voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi questa è per voi una giornata molto positiva, specie in amore. Venere sarà ancora dalla vostra parte, ma la Luna sarà dissonante. Nonostante tutto quindi potranno esserci delle tensioni, soprattutto con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci delle delusioni da superare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi vivrete una giornata di grande recupero dopo un periodo difficile, sia a livello sentimentale che per quanto riguarda alcuni problemi personali che vi portate dietro da tempo. Anche sul lavoro conviene approfittare di questa giornata di metà agosto, in cui sarete tra i segni favoriti. Dal 20 agosto infatti è previsto un calo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete un periodo piuttosto delicato in amore, per cui contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se dovete prendere delle decisioni importanti, meglio aspettare la prossima settimana. Tensioni sul lavoro: attento a qualche collega che potrebbe far di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi (18 agosto 2020) sarà piuttosto nervosa soprattutto dal punto di vista sentimentale. Avvertite una certa freddezza nei rapporti con il partner, come se tra di voi le cose non funzionassero più tanto bene. Sul lavoro potreste avere qualche dubbio di troppo, ma cercate di essere più ottimisti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si preannuncia una giornata positiva in amore: le coppie stabili potranno anche fare dei progetti per il futuro, come una convivenza o un matrimonio. Sul lavoro potreste risolvere dei problemi, anche di natura legale. Cercate di fare più attenzione all’alimentazione.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata positiva per quanto riguarda l’amore, ma attenzione a non trascurare la salute.

